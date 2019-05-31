Армия Израиля замуровала тоннель Хезболлы

Иерусалим, , 12:39 — REGNUM Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) замуровала еще один тоннель радикального движения Хезболла на израильско-ливанской границе. Как сообщает израильское информационное агентство Mako со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, обезвреженный подземный ход находился на финальной стадии строительства и стал шестым по счету с начала операции «Северный щит».

Для ликвидации тоннеля было использовано несколько тысяч кубов бетона, которые были доставлены к границе с Ливаном на спецтехнике. Общая протяженность подземного хода, берущего свое начало в деревне Рамия, составила несколько сотен метров. При этом под территорией Израиля тоннель был проложен на несколько десятков метров.

Напомним, что ЦАХАЛ регулярно проводит операции по обезвреживанию подземных ходов как на границе с Ливаном, так и на границе с сектором Газа. Тоннели используются членами радикальных движений для организации диверсий на территории Израиля.