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Глава МВД Израиля возложил вину в провале создания коалиции на Либермана

Политика

Политик возложил вину за провал формирования коалиции на лидера русскоязычной партии

Иерусалим, 31 мая 2019, 14:22 — REGNUM  30 мая в Иерусалиме состоялось открытое заседание парламентской фракции ультраортодоксальной партии ШАС, на котором обсуждался провал коалиционных переговоров. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, лидер партии и глава МВД Израиля Арье Дери возложил вину за неудачу формирования правительства на лидера партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана.

«Исходя из личных соображений, Авигдор Либерман потащил всю страну на новые выборы», — заявил ортодоксальный политик. Глава МВД подчеркнул, что лидером НДИ руководили «зависть и ненависть», а сам политик применял шантаж в переговорах с ортодоксами. Лидер ШАС утверждает, что его партия была готова пойти на любые компромиссы и способствовала процессу формирования нового правительства.

Напомним, что коалиционные переговоры в Израиле не увенчались успехом — премьеру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать новую правящую коалицию. В этой связи в сентябре в стране пройдут повторные выборы.

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Зарубежная хроника
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