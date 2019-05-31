Глава МВД Израиля возложил вину в провале создания коалиции на Либермана

Иерусалим, , 14:22 — REGNUM 30 мая в Иерусалиме состоялось открытое заседание парламентской фракции ультраортодоксальной партии ШАС, на котором обсуждался провал коалиционных переговоров. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, лидер партии и глава МВД Израиля Арье Дери возложил вину за неудачу формирования правительства на лидера партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана.

«Исходя из личных соображений, Авигдор Либерман потащил всю страну на новые выборы», — заявил ортодоксальный политик. Глава МВД подчеркнул, что лидером НДИ руководили «зависть и ненависть», а сам политик применял шантаж в переговорах с ортодоксами. Лидер ШАС утверждает, что его партия была готова пойти на любые компромиссы и способствовала процессу формирования нового правительства.

Напомним, что коалиционные переговоры в Израиле не увенчались успехом — премьеру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать новую правящую коалицию. В этой связи в сентябре в стране пройдут повторные выборы.