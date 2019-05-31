Спикер Госдумы назвал самый важный закон мая

Москва, , 12:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон мая и выделил самых активных парламентариев.

Так, по версии Володина, самым важным законом, принятым Госдумой в мае, стал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.

«Фактически наказание за «пьяные ДТП» становится таким же, как за умышленное убийство», — сказал спикер Госдумы.

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Самыми активными депутатами в зале пленарных заседаний стали Наталья Боева («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Володин также отметил работу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Самым важным законом, принятым в апреле Госдумой, Володин считал поправки в закон о госзакупках.

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