Спикер Госдумы назвал самый важный закон мая

Москва, 31 мая 2019, 12:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон мая и выделил самых активных парламентариев.
Так, по версии Володина, самым важным законом, принятым Госдумой в мае, стал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.
«Фактически наказание за «пьяные ДТП» становится таким же, как за умышленное убийство», — сказал спикер Госдумы.
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Самыми активными депутатами в зале пленарных заседаний стали Наталья Боева («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Галина Хованская («Справедливая Россия»).
Володин также отметил работу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Самым важным законом, принятым в апреле Госдумой, Володин считал поправки в закон о госзакупках.
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