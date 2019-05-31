Пятница, 31 Мая 2019 года
12:02:19 МСК

Спикер Госдумы назвал самый важный закон мая

Политика

И выделил комитет по делам СНГ

Москва, 31 мая 2019, 12:02 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон мая и выделил самых активных парламентариев.

Так, по версии Володина, самым важным законом, принятым Госдумой в мае, стал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.

«Фактически наказание за «пьяные ДТП» становится таким же, как за умышленное убийство», — сказал спикер Госдумы.

Читайте также: Госдума сделала первый шаг к конфискации автомобилей

Самыми активными депутатами в зале пленарных заседаний стали Наталья Боева («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Володин также отметил работу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Самым важным законом, принятым в апреле Госдумой, Володин считал поправки в закон о госзакупках.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Госдумы назвал самый важный закон апреля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить