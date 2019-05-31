Лидер «Наш дом — Израиль» о партии Нетаньяху: им нужен психиатр

Иерусалим, , 13:30 — REGNUM 30 мая в Тель-Авиве глава партии «Наш дом — Израиль"(НДИ) Авигдор Либерман выступил с критикой партии «Ликуд» и действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, ранее партия главы правительства обвинила Либермана в срыве коалиционных переговоров, который привел к необходимости проведения в Израиле повторных выборов.

По мнению Либермана, партия «Ликуд» развернула против него масштабную кампанию, которая проводится «в недостойном тоне». Кроме того, политик отверг обвинения в левых взглядах, напомнив, что он проживает в еврейском поселении на Западном берегу. Глава НДИ отметил, что не он, а премьер Нетаньяху выступал за размежевание территорий и принимал решения о продолжении финансирования в сектор Газа.

Либерман также уверен, что сторонники премьера Нетаньяху не имеют ничего общего с правой идеологией, а лишь создают культ личности. «Все, что я слышал сегодня от ликудников, — шизофрения чистой воды. Хочу сказать членам партии «Ликуд»: вам нужен психиатр», — заявил политик.