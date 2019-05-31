Повторные выборы в Израиле пройдут в сентябре

Иерусалим, , 12:47 — REGNUM Кнессет Израиля принял во втором и третьем чтении закон о самороспуске. Таким образом, повторные выборы в стране неизбежны. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, 17 сентября израильтяне вновь пойдут на избирательные участки.

Закон о самороспуске поддержали 74 депутата, против проголосовали 45 законодателей. Один депутат от партии «Кулану» не присутствовал при голосовании. Утверждение законопроекта о роспуске Кнессета 21-го созыва связано с провалом коалиционных переговоров. Действующему премьеру страны и лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху не удалось создать правительство, несмотря на то, что ему были предоставлены для этого еще две дополнительные недели.

Таким образом, за две недели до еврейского нового года — 17 сентября — в Израиле пройдут выборы в Кнессет 22-го созыва. Отмечается, что это первый случай в истории страны, когда лидер партии-победителя не смог сформировать коалицию.