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В парламенте Косово создана комиссия по Трибуналу по Сербии

Политика

Спикер парламента Косово неутомимо трудится над воплощением в жизнь своей инициативы по созданию Международного трибунала по преступлениям Сербии в Косово

Приштина, 31 мая 2019, 13:11 — REGNUM  30 мая парламент Косово принял решение о создании комиссии по Трибуналу по Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», с инициативой по созданию такой комиссии выступил депутат Социал-демократической партии Фатон Топалли в ходе обсуждения проекта резолюции по Международному Трибуналу по геноциду, учиненному Сербией в Косово:

«Мы считаем, что это важнее партийных разногласий, а потому заинтересованы в том, чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу. Мое конкретное предложение состоит в том, что Парламент Косово должен создать парламентскую комиссию, которая, взяв в основу предложенный текст резолюции, гармонизирует точки зрения, а затем мы вместе сядем и гармонизируем единый текст, который будет одобрен большинством в парламенте».

Предложение Топалли было принято большинством в 62 голоса.

В ходе заседания было рассмотрено ещё 60 пунктов повестки.

Напомним, инициативу о создании международного Трибунала выдвинул спикер парламента Косово Кадри Весели. Его поддерживает руководство страны — президент Хашим Тачи и премьер-министр Рамуш Харадинай.

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Зарубежная хроника
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