Премьер-министру Сербии запретили въезд в Косово

Приштина, , 12:26 — REGNUM 30 мая министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли заявил, что премьер-министру Сербии Ане Брнабич будет запрещен въезд в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», советник Пацолли Етлир Зюберай разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук следующее заявление:

«Министерство иностранных дел Косово, возглавляемое заместителем премьер-министра Пацолли, в соответствии с Брюссельским соглашением навсегда запрещает премьер-министру Сербии Ане Брнабич въезд в Косово по причине ее расистских оскорбительных высказываний в отношении двух миллионов граждан Косово.

Она никогда не была в состоянии и не собирается анализировать прошлое Сербии и преступления, совершенные Белградом в Косово, Боснии и Хорватии.

Она представляет правительство, которое ведет себя нецивилизованным образом в Европе и отрицает самые бесчеловечные преступления из тех, что видел мир после Второй мировой войны».

Напомним, в ходе пресс-конференции в Белграде премьер-министр Сербии Ана Брнабич в присутствии высоких представителей Евросоюза заявила, что руководители Косово «это люди, спустившиеся с гор».