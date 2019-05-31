Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

Минск, , 11:49 — REGNUM В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

«Думаю, что в ближайшее время в Белоруссии появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что при изменении конституции надо сделать так, чтобы не ограничивать полномочия президента, а перераспределять его полномочия в пользу других чиновников. В то же время «стране нужен мощный парламент».

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