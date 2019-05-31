Мэрию Рязани временно возглавила Елена Сорокина

Рязань, , 11:49 — REGNUM Исполняющим обязанности главы администрации города Рязани с 31 мая назначена Елена Сорокина. Как сообщила пресс-служба гордумы, депутаты 30 мая приняли отставку исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который уволился по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначена Елена Сорокина — заместитель главы, курирующая социальную сферу. Она будет исполнять обязанности с 31 мая и до заключения контракта с новым главой администрации.

Сорокина работает в мэрии Рязани с 2007 года — до 2013 года в управлении образования и молодежной политики она занимала должности от начальника сектора до заместителя начальника управления. В 2013 году Сорокина была назначена заместителем министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, а в сентябре 2017 года снова вернулась в мэрию — на должность заместителя начальника управления образования и молодежной политики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Карабасов возглавил мэрию в сентябре 2017 года и всё это время работал с приставкой «исполняющий обязанности». В феврале 2019 года губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что главу администрации назначат в 2019 году, а в конце мая депутаты решили объединить должности главы муниципального образования и главы администрации Рязани.

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