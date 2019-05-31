Пятница, 31 Мая 2019 года
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ВВС Турции вновь нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Политика

Подробности спецоперации не сообщаются

Анкара, 31 мая 2019, 11:52 — REGNUM  Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, об этом 31 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Традиционно, целью турецкой авиации стали укрытия повстанцев, склады с оружием и амуницией. Налет проходил в рамках спецоперации, которая продолжается на севере Ирака несколько дней.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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