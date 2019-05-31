Министр обороны Индонезии выразил надежду на развитие связей с США

Джакарта, , 11:48 — REGNUM Во время почетного визита исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана в Джакарту министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду выразил надежду на сотрудничество с Соединенными Штатами «в духе братства», сообщает Antaranews.

Визит был направлен на расширение двусторонних отношений между странами, которые были установлены более полувека.

Издание отмечает, что Патрик Шанахан и Рямизард Рякуду провели закрытые переговоры в здании министерства обороны Индонезии в Джакарте, на которых обменялись мнениями по ряду важных вопросов.

В пресс-релизе генерального секретариата бюро по связям с общественностью, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области наращивания потенциала посредством форумов и официальных визитов.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в секторе оборонной промышленности, включая в себя программы торговли и передачи оружия.

Как ранее передавало ИА REGNUM, министерства обороны США и Индонезии договорились провести совместные военные учения в 2020 году.

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