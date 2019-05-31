Конкуренцию кандидатов на пост мэра Новосибирска назвали не слишком острой

Новосибирск, , 11:41 — REGNUM Из числа заявившихся кандидатов на выборах мэра Новосибирска очевидным фаворитом по совокупности ресурсов выглядит действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ). Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков.

Напомним, о своём возможном участии в выборах мэра Новосибирска уже заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Стариков. Новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» с кандидатом определится на праймериз. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата. Независимый депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус готова участвовать в выборах, но пока ещё прорабатывает этот вопрос.

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«Как представляется, более-менее сопоставимый с действующим мэром электоральный результат способен показать представляющий «Партию роста» бизнесмен Сергей Проничев. Иван Стариков может претендовать на голоса либерального электората, который присутствует в Новосибирске, но ощутимо уступает в численности «центристам» и сторонникам «статус-кво». Дарья Украинцева как молодой перспективный политик имеет высокие шансы заявить о себе на предстоящих выборах — но, как представляется, её главные политические успехи ещё впереди. В то же время, обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую», — считает Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли 22 апреля 2019 года.