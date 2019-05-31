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Конкуренцию кандидатов на пост мэра Новосибирска назвали не слишком острой

Политика

По словам политолога Сергея Бирюкова, обобщённый анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию как слишком острую

Новосибирск, 31 мая 2019, 11:41 — REGNUM  Из числа заявившихся кандидатов на выборах мэра Новосибирска очевидным фаворитом по совокупности ресурсов выглядит действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ). Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков.

Напомним, о своём возможном участии в выборах мэра Новосибирска уже заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Стариков. Новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» с кандидатом определится на праймериз. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата. Независимый депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус готова участвовать в выборах, но пока ещё прорабатывает этот вопрос.

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«Как представляется, более-менее сопоставимый с действующим мэром электоральный результат способен показать представляющий «Партию роста» бизнесмен Сергей Проничев. Иван Стариков может претендовать на голоса либерального электората, который присутствует в Новосибирске, но ощутимо уступает в численности «центристам» и сторонникам «статус-кво». Дарья Украинцева как молодой перспективный политик имеет высокие шансы заявить о себе на предстоящих выборах — но, как представляется, её главные политические успехи ещё впереди. В то же время, обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую», — считает Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли 22 апреля 2019 года.

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Выборы мэра Новосибирска в 2019 году
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