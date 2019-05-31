Приказ спрятать от Трампа эсминец John S. McCain обернулся скандалом

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Сообщения о просьбах Белого дома к военным спрятать от президента США Дональда Трампа эсминец John S. McCain, названный в честь скончавшегося в августе 2018 году сенатора от штата Аризона, перед недавним визитом американского лидера на военно-морскую базу в Японии, обернулись скандалом.

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Чиновники администрации президента США пояснили, что директива Белого дома скрыть эсминец ВМС была вызвана страхом перед «плохими визуальными эффектами». Как отмечает издание The New York Times, по правде говоря, плохим изображение было только для одного человека — Дональда Трампа. Тем не менее, попытка военных закрыть имя Маккейна на эсминце гигантским брезентом, а затем спрятать его за баржей, демонстрирует то, насколько обеспокоена администрация Трампа недовольством президента и показывает, что чиновники готовы пойти на крайние меры, чтобы не провоцировать главу Белого дома.

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Напомним, 28 мая Дональд Трамп выступил перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp на базе Йокосука в Японии, недалеко от которого был пришвартован John S. McCain. Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма сообщила о данном Белым домом распоряжении убрать эсминец из поля зрения Трампа.

Сам американский лидер зaявил, что «не имел об этом ни малейшего понятия» и никогда бы не озвучил подобной просьбы. При этом Трамп не стал приносить извинения за действия сотрудника президентской администрации.

«Он, вepoятнo, думaл, чтo oкaжeт мнe уcлугу, пoтoму чтo знaл: я нe фaнaт Джoнa Maккeйнa», — заявил Трамп.

Дочь Маккейна Меган, комментируя эти сообщения, заявила о своих подозрениях в причастности Трампа к инциденту, так как он «всегда будет бояться величия» её отца.

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