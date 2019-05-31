План развития Севморпути внесут в правительство в июне 2019 года

Москва, , 11:38 — REGNUM Комплексный план развития СМП до 2035 году будет внесен в Правительство в июне 2019 года. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора дирекции — начальник департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

По федеральному закону, наделившему Госкорпорацию «Росатом» функцией единого инфраструктурного оператора СМП, необходимо подготовить план развития инфраструктуры СМП.

По словам Максима Кулинко, в «Росатоме» видят необходимость планирования минимум до 2035 года в три этапа: «на первом этапе до 2024 года, нужно обеспечить достижение целевых параметров майского Указа, а также создать базовые условия для дальнейшего развития инфраструктуры СМП и прибрежных территорий. С 2025 по 2030 годы СМП должен стать круглогодичной транспортной системой. В этот период должен быть построен наш самый мощный атомный ледокол «Лидер». И далее после 2030 года СМП станет базовым элементом северного морского транспортного коридора между Европой и Азией, эффективно обеспечивающего любые потребности перевозчиков и грузовладельцев».

По словам Кулинко, для подготовки плана совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ была проведена большая работа, к которой привлекались все заинтересованные стороны. Так в ходе подготовки плана изучили и проанализировали имеющуюся нормативно-правовую базу, проекты, формирующие грузопоток в акватории СМП на краткосрочную и долгосрочную перспективу, проработали подходы к организации плавания судов, оптимально-необходимую модель инфраструктуры СМП, обеспечивающую безопасное, круглогодичное и эффективное судоходство.

Напомним, что данный документ открыто и широко обсуждался. Так, 16 мая 2019 года прошли экспертные слушания, куда были приглашены ведущие специалисты, а также журналисты.

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«В июне 2019 года проект распоряжения, утверждающего Комплексный план развития Северного морского пути и прибрежных территорий до 2035 года, будет внесен на рассмотрение в правительство», — отметил Кулинко.