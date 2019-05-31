Премьер-министр Индии провел перестановки в правительстве

Нью-Дели, , 11:37 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел перестановки в правительстве страны, передает 31 мая телеканал NDTV.

Отмечается, что Моди назначил на ключевые посты своих ближайших сподвижников. Так, главой МВД стал Амит Шах — формальный лидер правящей партии «Бхаратия джаната парти» и «правая рука» Моди.

Министром обороны назначен Нитин Гадкари, ранее занимавший пост министра дорожного транспорта. Бывший глава Минобороны Нирмал Ситхараман стал министром финансов. Министром иностранных дел назначен бывший замглавы внешнеполитического ведомства этой страны Субраманиам Джайшанкар.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая партия Моди «Бхаратия джаната парти», получившая 303 из 543 мест в парламенте. 30 мая правительство приняло присягу.

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