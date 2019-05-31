Пятница, 31 Мая 2019 года
11:49:25 МСК

Не собираюсь уезжать из Казахстана, даже в отпуск — Назарбаев

Политика

По его словам, в Казахстане «есть всё»

Не собираюсь уезжать из Казахстана, даже в отпуск — Назарбаев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Нур-Султан, 31 мая 2019, 11:42 — REGNUM  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не хочет покидать страну даже в отпуск. Об этом сообщает Tengrinews.

Бывший казахстанский лидер обращаясь к выпускникам Назарбаев Университета. рассказал, почему он не готов покидать Казахстан даже в свой отпуск.

«Я побывал во всех странах мира, в своей жизни встретился с более чем 200 президентами. Во всех красивых уголках мира побывал. Но я не хочу никуда уезжать из Казахстана, даже в отпуск. Потому что в нашем Казахстане, у нас на родине, есть все», — заявил Назарбаев.

Он привел в пример отели, которые находятся на берегу Каспийского моря. По его словам, они не уступают зарубежным.

«У нас есть Алаколь, Боровое, в Алматинской области есть горнолыжные курорты, есть все. И поэтому мы должны развивать туристический потенциал, открывать такие объекты», — добавил Назарбаев.

Читайте также: Назарбаеву присвоили пожизненный статус председателя Тюркского совета

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить