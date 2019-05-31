В Совфеде настороженно восприняли заявление о двух войнах Украины

Москва, , 11:30 — REGNUM В Совфеде настороженно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что республика ведет две войны, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

«Заявления Владимира Зеленского, сделанные им после своей инаугурации, мягко говоря, настораживают. По сути, он собирается идти по стопам Петра Порошенко», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Но продолжение прежней явно тупиковой политики еще больше обострит внутренние проблемы Украины, и «президентство Зеленского может оказаться недолгим», прогнозирует сенатор.

«Люди, голосовавшие за него в надежде на прекращение конфликта в Донбассе, не будут бесконечно мириться с тем, с чем худо-бедно мирились при бывшем президенте. Да, у Зеленского есть определенный временной лаг, но часы уже пущены. К тому же надо, наконец, расстаться с иллюзией, будто можно победить коррупцию внутри страны, оставаясь на той же старой колее в отношении Донбасса», — рассуждает парламентарий.

Гражданская война на Украине — главный источник коррупции, заключил Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны» — «войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны».