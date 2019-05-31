Глава Евросовета прибыл с официальным визитом в Казахстан

Нур-Султан, , 11:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Евросовета Дональда Туска, который прибыл с официальным визитом в Нур-Султан, сообщает 31 мая Tengrinews.

«Визит Туска в страны Центральной Азии имеет особое значение в рамках принятия Европейским советом новой стратегии по отношению к нашему региону», — сказал Токаев.

В свою очередь Туск отметил, что Казахстан является «мостом между Европой и Востоком», а также между «Россией и Южной Азией».

По его словам, в новой стратегии по Центральной Азии ЕС предлагает «сформировать сильное и современное партнерство, углубить партнерство в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо определить наиболее важные направления интеграционного объединения.

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