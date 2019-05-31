Пятница, 31 Мая 2019 года
11:22:37 МСК

Глава Евросовета прибыл с официальным визитом в Казахстан

Политика

Казахстан является ключевым партнером ЕС, отметил Туск

Нур-Султан, 31 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Евросовета Дональда Туска, который прибыл с официальным визитом в Нур-Султан, сообщает 31 мая Tengrinews.

«Визит Туска в страны Центральной Азии имеет особое значение в рамках принятия Европейским советом новой стратегии по отношению к нашему региону», — сказал Токаев.

В свою очередь Туск отметил, что Казахстан является «мостом между Европой и Востоком», а также между «Россией и Южной Азией».

По его словам, в новой стратегии по Центральной Азии ЕС предлагает «сформировать сильное и современное партнерство, углубить партнерство в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо определить наиболее важные направления интеграционного объединения.

Читайте также: Президент Казахстана: страны ЕАЭС должны определить направления интеграции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить