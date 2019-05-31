Новый президент Литвы пройдёт первую проверку на прочность

Вильнюс, , 11:14 — REGNUM

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 31 мая, встретится с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, на которой последний представит новую концепцию планируемой будущей расширенной правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно подписанному накануне меморандуму между Союзом крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократической партии труда и «Порядком и справедливостью», позиция премьера остаётся за «аграриями» и Сквернялисом, кресло главы парламента отойдёт к социал-трудовикам, которые также получат контроль над несколькими министерствами, несколько министерских портфелей закреплены и за «Порядком и справедливостью». При этом эти три фракции в парламенте суммарно включают в себя 68 членов из 141, а, значит, большинства нет. Новая коалиция планирует заполучить в союзники ещё и литовских поляков, однако глава Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевски пока демонстрирует осторожность и не обещает присоединиться к новому образованию.

Сквернялис предложит Науседе одобрить меморандум, при том, что в Литве нет никакой процедуры одобрения президентом каких-то меморандумов, которые по сути являются договором о намерениях. Однако, если Науседа выступит с тем, что согласен с таким формированием, это, как считает ряд литовских обозревателей и политологов, сделает именно его ответственным за будущее развитие внутриполитической ситуации — он, тем самым, согласится с навязанными ему правилами игры со стороны парламента ещё до вступления в должность.

Если Науседа откажется, то даст повод лидеру литовских «аграриев» Рамунасу Карбаускису утверждать, что парламент сделал всё, что мог, чтобы не допустить политический кризис, однако новый президент не готов работать по такой формуле, а значит крупнейшая фракция крестьян-зелёных уходит в оппозицию, свои полномочия складывает премьер, а Литва погружается в острый внутриполитический кризис, который грозит в том числе и досрочными выборами в парламент.