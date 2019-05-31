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Названа дата встречи лидеров стран СНГ в Ашхабаде

Политика

На встрече планируется принять ряд важных для СНГ решений

Ашхабад, 31 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Встреча лидеров стран Союза независимых государств состоится в столице Туркмении Ашхабаде 11 октября, сообщил 31 мая журналистам исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Одиннадцатого октября в Ашхабаде соберутся президенты стран Содружества», — сказал Лебедев.

По его словам, на встрече планируется принять ряд важных решений, которые поспособствуют дальнейшему укреплению СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке встречи — актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Содружества и обмен мнениями по текущей ситуации.

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