Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам

Лондон, , 11:05 — REGNUM Группа из 47 компаний, в которую в том числе входят Apple, Google, Microsoft и WhatsApp подвергла резкой критике предложение сотрудников спецслужб Великобритании о предоставлении им доступа к переписке пользователей. Организации подписались под коллективным письмом, опубликованным 30 мая на сайте Lawfare.

По мнению авторов, подобные планы представляют собой угрозу безопасности пользователей и нарушают их права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. В ответе на это письмо один из авторов предложения — сотрудник Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэн Леви заявил, что оно является лишь «гипотетическим» и представляет собой «отправную точку для начала обсуждения».

«Мы будем продолжать взаимодействовать с заинтересованными сторонами и с нетерпением ждём начала открытого обсуждения для получения наилучших возможных решений», — сказал Леви.

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Напомним, своё предложение Центр правительственной связи Великобритании опубликовал в ноябре 2018 года. Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон. В нём они предложили администрациям мессенджеров пересылать спецслужбам копии сообщений пользователей.

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