В Саратовской области ещё один депутат поплатился креслом

Саратов, , 10:59 — REGNUM Полномочия депутата Балашовского муниципального совета (Саратовская область) перекрещены досрочно по представлению прокуратуры, информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры.

Представление прокуратуры было направлено в связи с непредставлением депутатом сведений «о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законом срок».

В пресс-службе Балашовскго совета корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что речь идет о депутате Можаеве М. А. (КПРФ). Представление Генпрокуратуры поступило в совет 6 мая, рассмотрено 29 мая, полномочия Можаева прекращены досрочно. Случай прекращения полномочий по предоставлению прокуратуры произошел в Балашовском совете впервые.

Отметим, депутат Можаев пока значится на сайте совета как член постоянной комиссии по законности и вопросам местного самоуправления.

По словам представителя обкома КПРФ, депутат Можаев «сдавал декларацию в апреле, но там, по мнению налоговой, какие-то были неточности».

Напомним, ранее сообщалось о том, что по факту анализа поданных в первом полугодии 2018 года сведений о доходах и расхода в Саратовской области было проведено 54 проверки, по результатам которых 3 лица, допустивших нарушения, сложили свои полномочия досрочно по решению органа местного самоуправления и трое по утрате доверия губернатора.

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О других случаях сложения полномочий депутатами в ПФО из-за нежелания раскрывать информацию о доходах читайте в материале «Нижегородские депутаты не указали в сведениях о доходах машины и дома».