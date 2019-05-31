Вооруженные силы ДР Конго устранили более 20 боевиков

Бени, Конго, , 11:00 — REGNUM Вооруженные силы ДР Конго в четверг, 30 мая, устранили 26 боевиков из террористической группировки, которая, по предварительным данным, связана с Исламским Государством (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Столкновение армии и боевиков произошло во время операции по отторжению нападений повстанцев в районах ДР Конго, переживающих вспышку лихорадки Эбола, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил.

Перестрелка с боевиками произошла в деревне, находящейся около города Бени на востоке ДР Конго. В восточных районах страны орудует более десятка различных вооруженных формирований и организованных преступных группировок. На фоне активизации деятельности боевиков на востоке ДР Конго происходит наиболее серьезная за всю историю стран вспышка лихорадки Эбола. Вооруженные формирования оказывают значительные препятствия усилиям, направленным против распространения Эболы.

Представитель вооруженных сил ДР Конго по восточному округу генерал Леон-Ричард Касонга отметил, что ликвидированные боевики принадлежали к группировке «Объединенные демократические силы» (ADF). Предположительно, в недавнем времени ADF заключила союз с местной ячейкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировки совершили совместную атаку, сообщают местные жители.

Группировка ADF происходит из Уганды и совершает регулярные атаки в пограничных регионах Уганды и ДР Конго в течение нескольких десятилетий.