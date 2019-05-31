Разработка нового перехватчика для глобальной системы ПРО США остановлена

Леонид Нерсисян, , 10:57 — REGNUM

Министерство обороны США остановило разработку нового перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) GMD (Ground-based Midcourse Defense). Решение было принято заместителем министра обороны по исследованиям и разработкам Майклом Гриффином. Что стало причиной такого решения, и как оно может повлиять на перспективы развития американской системы ПРО?

Почему разработка RKV была заморожена?

В ходе последних испытаний была выявлена некая техническая проблема (её характер засекречен), которая, судя по всему, поставила под вопрос саму идею дальнейшей разработки RKV. Надо сказать, что о проблемах с перспективным перехватчиком было известно и раньше — сроки исполнения работ были сдвинуты на два года в марте 2019 года — первые лётные испытания должны были бы пройти в 2022 году, а принятие на вооружение в 2025 году. Относительно сложившейся ситуации заместитель директора Агентства по противоракетной обороне США (MDA) контр-адмирал Джон Хилл пояснил, что в очередной раз идти по пути производства недоработанных изделий и заниматься их доведением во время эксплуатации его организация не хочет. При этом Майкл Гриффин считает, что имеющийся план разработки RKV нежизнеспособен, поэтому и было принято решение заморозить исполнение контракта с Boeing до тех пор, пока не будет найден оптимальный путь развития системы GMD. При этом никакой информации о том, как долго Пентагон будет искать альтернативные варианты, распространено пока не было.

Что касается финансовой стороны вопроса, то на момент февраля 2019 года на разработку RKV было израсходовано около $672 млн из $1 млрд, который был выделен согласно контракту.

Каковы дальнейшие перспективы модернизации GMD?

Практически ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что на нынешнем этапе система ПРО GMD, состоящая из 44 противоракет GBI (ещё 20 дополнительных противоракет планируется развернуть в ближайшие годы), оснащённых перехватчиками EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle), не может гарантировать перехват даже единичных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), запущенных Северной Кореей.

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В этой ситуации необходимость в модернизации системы GMD очевидна — собственно RKV и являлся основной надеждой MDA.

Однако помимо RKV на ранних этапах разработки находится и более амбициозный проект — Multi-Object Kill Vehicle (MOKV). Идея заключается в создании более лёгких кинетических перехватчиков, которые в количестве шести единиц могут быть размещены на одной противоракете GBI. В такой конфигурации система должна будет получить возможность бороться с МБР, несущими несколько боеголовок. Однако насколько будут успешны эти работы, судить пока очень рано. Какие-либо реалистичные планы по MOKV, вероятно, станут понятны не раньше 2022 года. Что же касается возможных альтернатив, о которых говорил Майкл Гриффин, то судить о них пока довольно сложно. Это может быть и внесение каких-то изменений в конструкцию RKV, и полный отказ от него в пользу какого-то другого проекта (к примеру, попытка переориентировать все ресурсы на разработку MOKV). В любом случае сроки модернизации глобальной системы ПРО GMD могут быть в очередной раз сдвинуты — уже, видимо, ближе к концу 2020-х годов.