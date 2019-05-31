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В Риме прошел семинар, посвященный 70-летию дипотношений с Индонезией

Политика

Италия и Индонезия могут способствовать партнерству между двумя регионами

Рим, 31 мая 2019, 10:55 — REGNUM  Посольство Индонезии в Риме в сотрудничестве с мозговым центром Istituto Affari Internazionali (IAI) провело семинар, посвященный 70-летию дипломатических отношений между Индонезией и Италией, сообщает Antaranews.

Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано подчеркнул, что по-прежнему существует много возможностей для сотрудничества между Индонезией и Италией, особенно в морской сфере, в агропромышленном комплексе, в области инфраструктуры и связи.

Известно, что на семинаре также обсуждалось сотрудничество между Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейским союзом (ЕС). Стороны пришли к согласию, что Италия и Индонезия могут способствовать партнерству между двумя регионами.

Манлио Ди Стефано поднял вопрос о масличной пальме, заявив, что Италия поддерживает страны-производители пальмового масла.

Со своей стороны, посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни рассказала о различных достижениях в сотрудничестве между Индонезией и Италией.

По ее словам, партнерство между Италией и Индонезией можно расширить путем обмена опытом в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA), а также развития отношений в Африке.

Издание отмечает, что на семинаре также обсуждались проблемы региональной безопасности и искоренения терроризма, экономического сотрудничества, прав человека, а также социальные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни объявила, что основной упор в развитии двухсторонних отношений будет сделан на оптимизацию сотрудничества в области креативной экономики и развития малого и среднего бизнеса двух стран.

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