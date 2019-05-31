Выборы губернатора Петербурга определят будущее города на годы — Макаров

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Выборы губернатора Санкт-Петербурга, которые назначены на 8 сентября 2019 года, определят судьбу города на несколько ближайших лет. Они должны послужить консолидации граждан, подтвердить единение петербуржцев. Такое мнение высказал 31 мая спикер Заксобрания Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров, комментируя решение ЗакСа о назначении выборов.

«Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед», — сказал председатель городского парламента.

По его словам, жители города «всегда проявляли высокую политическую культуру, гражданскую сознательность и ответственность».

Макаров высказал уверенность, что «петербуржцы и в этот раз сделают выбор в пользу политической стабильности, единения общества, социальных гарантий и динамичного экономического роста».

«Впереди три месяца сверхмарафона, который должен закончиться победой Петербурга», — резюмировал спикер, слова которого приводит пресс-служба Заксобрания.

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