Гантели на месте: Зеленский посетил спортзал в администрации президента

Киев, , 10:47 — REGNUM Тренировку в здании администрации президента провел президент Украины Владимир Зеленский. Снимок из спортзала он опубликовал 31 мая на своей странице в Facebook.

«Хоть гантели не украли», — написал Зеленский.

Он уточнил, что зал для занятий находится на Банковой улице в Киеве. В кадре вместе с украинским лидером запечатлены его личный тренер, а также глава администрации Андрей Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, в день своей инаугурации 20 мая Зеленский сел в зеленое кожаное кресло в рабочем кабинете президента и пожаловался, что оно неудобное. Затем он поинтересовался, когда его администрация переедет в другое помещение.

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