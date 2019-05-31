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Гантели на месте: Зеленский посетил спортзал в администрации президента

Политика

Вместе с Зеленским тренировался глава его администрации Андрей Богдан

Киев, 31 мая 2019, 10:47 — REGNUM  Тренировку в здании администрации президента провел президент Украины Владимир Зеленский. Снимок из спортзала он опубликовал 31 мая на своей странице в Facebook.

«Хоть гантели не украли», — написал Зеленский.

Он уточнил, что зал для занятий находится на Банковой улице в Киеве. В кадре вместе с украинским лидером запечатлены его личный тренер, а также глава администрации Андрей Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, в день своей инаугурации 20 мая Зеленский сел в зеленое кожаное кресло в рабочем кабинете президента и пожаловался, что оно неудобное. Затем он поинтересовался, когда его администрация переедет в другое помещение.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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