Президент Туркмении тепло принял Медведева в Ашхабаде

Ашхабад, , 10:36 — REGNUM В Ашхабаде, где сегодня проходит заседание Совета глав правительств СНГ, состоялась встреча президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Глава государства оказал российскому премьер-министру тёплый приём.

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Ранним утром, до начала саммита, Бердымухамедов за рулём автомобиля ГАЗ-21 «Волга» прибыл к резиденции, отведённой на время рабочего визита высокому гостю. После краткой беседы глава государства и премьер-министр РФ вместе проследовали к Дворцовому комплексу «Огузхан».

Дмитрий Медведев поблагодарил президента Туркмении за радушный приём и передал ему тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня». Бердымухамедов адресовал российскому лидеру ответные слова приветствия. Он также выразил уверенность, что нынешний визит в Ашхабад председателя правительства РФ придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству между Туркменией и Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке встречи — актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Содружества и обмен мнениями по текущей ситуации.