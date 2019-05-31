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Стартовал прием документов от кандидатов на пост мэра Иванова

Политика

Полномочия Владимира Шарыпова на этом посту истекли 19 мая

Иваново, 31 мая 2019, 10:17 — REGNUM  Прием документов от кандидатов на пост главы города Иванова начался 31 мая, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на решение гордумы от 22 мая.

Документы от желающих принять участие в конкурсе на пост главы города будут приниматься до 21 июня включительно в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в здании городской думы — по адресу пл. Революции, дом 6.

Как планируется, 1 июля члены конкурсной комиссии проведут заседание, на котором будут проверены документы кандидатов, представлены концепции развития города. По итогам заседания будут выбраны две кандидатуры, которые и вынесут на рассмотрение депутатов городской думы.

Владимир Шарыпов занимал пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года. Срок полномочий главы города составляет 2,5 года. Добавим также, что в октябре 2018 года депутаты Ивановской гордумы утвердили новые правила проведения конкурса на пост мэра. В частности, число этапов проведения конкурса было сокращено с двух до одного, из числа требований к кандидату исключили обязательное наличие высшего образования.

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