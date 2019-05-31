В США рассказали о последствиях покупки российских С-400 для Индии

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Решение властей Индии приобрести российские ЗРС С-400 будет иметь серьезные последствия для оборонных связей Вашингтона и Нью-Дели, об этом, как сообщает агентство PTI, заявил журналистам представитель администрации президента Соединенных Штатов.

По его словам, в настоящее время можно наблюдать «серьезный диалог», который ведут США с Турцией на тему российских С-400.

«Такая же серьезная озабоченность будет выражена, если Индия продолжит процесс приобретения С-400», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на покупку Индией пяти российских ЗРК С-400 был заключён 5 октября 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию. Поставки начнутся в октябре 2020 года. В феврале текущего года концерн «Алмаз-Антей» уже начал производство ЗРК С-400 по контракту с Индией.

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