Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

Сеул, , 10:11 — REGNUM Официальный Сеул не располагает информацией о казни в КНДР спецпредставителя по США Ким Хёк Чхоля и других дипломатов. Об этом сообщила 31 мая представитель министерства объединения Республики Корея.

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник. Отмечалось, что дипломата наказали за безрезультатность февральской встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое.

«В настоящее время мы не располагаем такой информацией, а в северокорейских официальных СМИ также ничего не сообщалось о расстреле Ким Хёк Чхоля», — сообщили в южнокорейском министерстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждалось также, что власти КНДР приговорили к высшей мере наказания еще четверых сотрудников МИД страны, которые участвовали в саммите. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

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