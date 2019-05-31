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Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

Политика

Спецпредставителя по США якобы наказали за безрезультатность февральского саммита в Ханое

Сеул, 31 мая 2019, 10:11 — REGNUM  Официальный Сеул не располагает информацией о казни в КНДР спецпредставителя по США Ким Хёк Чхоля и других дипломатов. Об этом сообщила 31 мая представитель министерства объединения Республики Корея.

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник. Отмечалось, что дипломата наказали за безрезультатность февральской встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое.

«В настоящее время мы не располагаем такой информацией, а в северокорейских официальных СМИ также ничего не сообщалось о расстреле Ким Хёк Чхоля», — сообщили в южнокорейском министерстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждалось также, что власти КНДР приговорили к высшей мере наказания еще четверых сотрудников МИД страны, которые участвовали в саммите. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое — СМИ

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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