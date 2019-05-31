Депутат Горсовета Новосибирска «готова к борьбе за кресло мэра»

Новосибирск, , 10:01 — REGNUM Независимый депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус готова к борьбе за кресло мэра города, но не говорит громкое «да». Об этом Пинус написала на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Да, действительно, в настоящее время я всерьёз прорабатываю этот вопрос. Ко мне обращаются разные люди, много людей. Хорошие, достойные люди. Говорят, что надо идти. Обязательно надо. Я рада, что многие готовы помогать. И сейчас, и потом. Это дорогого стоит. Я готова к борьбе за кресло мэра Новосибирска. У меня есть понимание, что сегодня нужно делать в городском управлении. Какие нужны изменения. У меня есть базовое понимание, как и с кем претворять эти изменения в жизнь. У меня сформулированы ценности и принципы, — отметила Наталья Пинус в своей публикации. — Почему я не говорю громкое «да» и не начинаю борьбу? Потому что я понимаю, что мало выскочить с идеей о выдвижении. Надо сделать обдуманный твёрдый шаг, после которого идти вперёд, до победы, не останавливаясь».

Пинус уверена, что для ведения кампании необходимо иметь достаточно ресурсов, команду и «понимать, что за спиной крепко стоят люди, которые в меня верят и готовы помогать», потому что у них те же ценности.

«Кроме этого, надо решить: независимое выдвижение или выдвижение от партии. При первом есть серьёзный риск, что собранные подписи не будут приняты. При выдвижении от партии нужно достигнуть совпадения позиций по ряду важных вопросов, без которого сотрудничество невозможно. Я полагаю, в течение ближайших десяти дней это будет проработано», — написала Пинус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра города Наталье Пинус предложила общественная организация «У нас на Шлюзе». Команда организации пообещала помочь ей в сборе подписей для регистрации кандидатом.

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Позже новосибирское региональное отделение партии «Родина» провело опрос горожан о том, кого бы они хотели видеть мэром Новосибирска. По результатам подсчёта лидером стал руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин. На втором месте оказалась Наталья Пинус.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. О желании участвовать в них заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Стариков. Руководство новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» с кандидатом определится на праймериз. «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата. Отказался участвовать в выборной кампании и предприниматель, ЛГБТ-активист Булат Барантаев, сославшись на занятость.

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