Порошенко причастен к организации взрывов в Балаклее — Надежда Савченко

Киев, , 09:56 — REGNUM Пожар на арсенале ВСУ в городе Балаклея Харьковской области был организован по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко, заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко 29 мая в эфире телеканала 112.ua.

«На самом деле подрыв был изнутри, сделано это было военнослужащими ВСУ батальона «Сармат». Об этом знает Матиос (главный военный прокурор Украины — ИА REGNUM ), об этом знает Луценко (генеральный прокурор Украины — ИА REGNUM ), потому что это было сделано по личному приказу Порошенко», — рассказала она.

По словам Савченко, она была в Балаклее до происшествия, и, как ей рассказали очевидцы, воровство на складе уже нельзя было скрыть никакой подделкой документов.

«Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не могли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть», — заявила депутат.

Напомним, пожар на арсенале в Балаклее вспыхнул весной 2017 года на территории военной части А 1352. Огонь уничтожил порядка 100 тыс. тонн боеприпасов. Примерный ущерб составил около $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы Украина лишилась из-за пожаров на складах около 40% всего арсенала боеприпасов.

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