Лавров: Москва будет приветствовать начало диалога между США и Ираном

Токио, , 09:53 — REGNUM Российская сторона будет приветствовать возобновление переговоров между Ираном и США, так же как и переговорный процесс между США и Северной Кореей, и налаживание диалога по Венесуэле. Такое заявление сегодня, 31 мая, в ходе брифинга по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Российский министр отметил, что Москва выступает за «взаимоуважительный, без каких-либо ультиматумов и предварительных условий разговор», при этом не собирается навязывать своего посредничества.

«Мы убеждены, что вести переговоры с позиции «сначала я вас экономически задушу, а потом вы будете умолять нас договариваться» — это не та тема, которую мы можем воспринимать в качестве модели для поведения на внешнеполитическом фронте», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

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«Повторю: мы будем поддерживать любые контакты, которые стороны смогут начать на основе взаимного уважения по обоюдному согласию», — заявил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения США и Ирана обострились год назад, после того как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе своей страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возвращении односторонних ядерных санкций против Ирана. В Вашингтоне заявили, что они продолжат «оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы не дать ему средств для продолжения деструктивной внешней политики». В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен вести переговоров с Вашингтоном «под давлением». Хаменеи подчеркнул, что Тегеран может сесть за стол переговоров, если Вашингтон решится отметить санкции против Исламской Республики.