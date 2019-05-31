Министры обороны Индонезии и США провели встречу в Джакарте

Джакарта, , 09:47 — REGNUM США хотят нормализовать отношения с вооруженными силами Индонезии. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи с министром обороны Индонезии Рямизардом Рякуду в Джакарте.

«Министерства США и Индонезии выразили поддержку расширению отношений в области обороны и нормализации связей между специальными войсками (Kopassus), начиная с 2020 года», — говорится в совместном заявлении министров обороны.

Ожидается, что США и Индонезии проведут совместные военные учения в 2020 году.

На встрече стороны также обсудили возможность проведения подводных исследований, с целью обнаружения кораблей Второй мировой войны в водах Индонезии.

Напомним, США ввели санкции против специальных войск Индонезии (Kopassus) в связи с утверждениями о нарушениях прав человека в Восточном Тиморе в 1990-х годах. Санкции включали запрет на вступление Kopassus в контакт с военными США. В 2010 году запрет был снят.