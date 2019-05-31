Власти Судана обвинили протестующих в создании угрозы для государства

Хартум, , 09:43 — REGNUM Военное правительство Судана заявило, что акции протеста возле министерства обороны страны, расположенного в центре столицы Хартум, угрожает безопасности государства, сообщает 31 мая Al Arabia.

Также представители вооруженных сил обвинили митингующих в захвате автомобиля, принадлежащего военным. Против манифестантов будут применяться правовые меры.

Напомним, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года, поводом для демонстраций послужило решение правительства страны поднять цены на хлеб.

Манифестациями воспользовались военные, свергнувшие президента страны Омара аль-Башира. Однако вышедшие на улицу люди не удовлетворились таким исходом дела — они требуют от военных передать власть гражданским лицам.

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