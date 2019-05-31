Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Ашхабад, , 09:34 — REGNUM Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Глава российского правительства подарил турецкому лидеру раритетное книжное издание.

Медведеву передали и родословную щенка, где указано, что отца зовут Гарабаш, а мать — Аладжа. Медведев спросил Бердымухамедова, как назвать собаку, но тот предоставил выбор клички новому хозяину.

Щенок подошел к российскому премьер-министру и улегся у него в ногах, сообщает ТАСС.

Ответным подарком Медведева стала книга «Архитектурные памятники Туркмении», изданная в 1939 году к 15-летию образования Туркменской ССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке встречи — актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Содружества и обмен мнениями по текущей ситуации.

Читайте также: Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев прибыл в Ашхабад, где пройдет встреча глав правительств стран СНГ