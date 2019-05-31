Глава МИД Филиппин о возвращении мусора в Канаду: «Баааааааааай бай»

Манила, , 09:21 — REGNUM В общей сложности 69 контейнеров с мусором отправились в «долгое путешествие» в Канаду из порта Субик на северо-западе Манилы (Филиппины), сообщает Sindonews.

«Баааааааааай бай, как мы обычно говорим», — написал министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин в своем аккаунте в Twitter, выложив также фотографию корабля, покидающего порт.

Министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна приветствовала новость о возвращении мусора.

«Мы преданы Филиппинам и работаем вместе с ними», — заявила министр журналистам.

Как ранее передавало ИА REGNUM, скандал между Филиппинами и Канадой был вызван десятками контейнеров с мусором, которые были отправлены в страны Юго-Восточной Азии в 2013 и 2014 годах. Канада пообещала вернуть отходы, но, не выполнив обещание в установленный Манилой срок, до 15 мая 2019 года, Филиппины отозвали своего посланника из Оттавы.

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