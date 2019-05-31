Президент Мексики направил в США делегацию для решения вопроса с пошлинами

Мехико, , 09:22 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил в Соединённые Штаты делегацию во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для урегулирования ситуации с новыми американскими пошлинами. Об этом говорится на официальном сайте лидера Мексики.

В письме, которое Лопес Обрадор направил президенту США Дональду Трампу, мексиканский политик выражает надежду, что в ходе переговоров стороны придут к соглашению, выгодного обеим странам. При этом глава Мексики не хочет идти на конфронтацию с США.

«В ближайшее время у мексиканцев не будет необходимости ехать в США, миграция будет опционной, а не вынужденной. Так будет потому, что мы боремся с коррупцией, главной проблемой Мексики, и наша страна превратиться в мощную экономику с социальным прицелом», — сообщил Лопес Обрадор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с 10 июня 2019 года Вашингтон вводит пошлины в размере 5% на все товары, поступающие в США из Мексики. Данная мера связана с наплывом мигрантов из Центральной Америки. Трамп также добавил, что если ситуация не разрешится, то величина пошлин будет расти.

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