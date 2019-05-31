США отменили льготы для пакистанских дипломатов

Вашингтон, 31 мая 2019, 09:22 — REGNUM Власти Соединенных Штатов отменили для Пакистана традиционные дипломатические льготы на налоги, об этом 31 мая сообщает Geo TV.
Программа предоставляла льготы на затраты, связанные с проживанием, авиаперелетами, коммунальными услугами для дипломатических сотрудников, находящихся в Соединенных Штатах.
Решение о лишении льгот для пакистанских чиновников было принято 15 мая, в общей сложности это коснется порядка 20 человек.
Указанные привилегии носит скорее символический характер и демонстрируют дружественные отношения между странами, таким образом, данный акт говорит об осложнении связей между Исламабадом и Вашингтоном.
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