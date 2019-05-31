Во Франции тарифы на электроэнергию вырастут на 5,9%

Париж, , 09:04 — REGNUM Во Франции регулируемые тарифы на электроэнергию увеличатся в среднем на 5,9% с учетом НДС, сообщает Le Figaro.

Известно, что тариф устанавливается в соответствии с предложением комиссии по регулированию энергетики и вступит в силу в субботу, 1 июня 2019 года.

«Можно сказать, что это нехорошо для покупательной способности, но мы не можем сейчас реагировать на вещи, которые строит наша страна. Мы должны были это сделать», — заявил председатель комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.

Ожидается, что за этим увеличением может последовать еще одно, в августе 2019 года, связанное со стоимостью транспортировки электроэнергии, которую, по словам Жан-Франсуа Каренко, он хочет «ограничить 1%».

Министр по экологическому переходу Франсуа де Руги заявил, что повышение тарифов на электроэнергию, запланированное на 1 июня, связано с затратами на производство электроэнергии во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассматривает законопроект, который вносит изменения в одну из статей закона «Об электроэнергетике».

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