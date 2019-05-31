Премьер-министр Эфиопии планирует возвратить беженцев

Аддис-Абеба, , 08:52 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед намеревается возвратить людей, вынужденных покинуть свои жилища из-за вспышки межэтнического насилия. Гуманитарные работники, в свою очередь, выражают опасения о новой вспышке насилия после возвращения беженцев, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительственных источников от 30 мая.

По оценкам ООН, 2,4 миллионов жителей Эфиопии были вынуждены покинуть страну из-за межэтнических столкновений.

По информации, обнародованной ранее в этом месяце, в 2018 году в Эфиопии было большее количество беженцев, чем в любой другой стране.

В 2018 году регионы Гедео и Западное Гуджи на юге Эфиопии были эпицентром насилия. Тогда 700 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.

Абий анонсировал масштабирование плана по возвращению беженцев в их дома как можно скорее.

Как сообщает пресс-служба правительства Эфиопии, делегация в составе министра обороны Муфериата Камиля и премьер-министра обеспечили сообщества строительными материалами для восстановления сожженных в прошлом году домов.

Гуманитарные организации сообщают о том, что беженцев принуждают возвращаться. У них «нет права голоса в этом вопросе», отметил сотрудник гуманитарной миссии на условиях анонимности. Беженцы боятся возвращаться, опасаясь новой вспышки насилия.

Сотрудник гуманитарной миссии добавил, что власти применяли армию, чтобы убедить беженцев вернуться, угрожая разрушением их лагерей.

Премьер-министр не прокомментировал факт вмешательства армии.