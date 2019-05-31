Выход Великобритании из ЕС поддерживает Трамп — Болтон

Лондон, , 08:21 — REGNUM Решение Великобритании выйти из Европейского союза (ЕС) поддерживает официальный Вашингтон. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, президент США Дональд Трамп, который планирует начать торговые переговоры с руководством Великобритании, всегда был «убежденным сторонником Brexit». Для старта таких переговоров глава Белого дома США ожидает исполнения воли жителей Великобритании, добавил Болтон, находящийся в Лондоне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке, которая должна произойти 7 июня 2019 г. Причиной такого решения политика стало неспособность Лондона решить вопрос о Brexit.

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