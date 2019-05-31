Лидеры России и Китая подпишут в России около 30 стратегических документов

Москва, , 08:13 — REGNUM Москва и Пекин подпишут около 30 документов о сотрудничестве между двумя странами во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на предстоящей неделе, включая два совместных заявления по вопросам глобальной стратегической стабильности, заявил замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, передает 31 мая газета «Жэньминь жибао».

Председатель Си начнет свой трехдневный визит в Россию 5 июня по приглашению президента России Владимира Путина, в рамках которого посетит 23-й Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 6 по 8 июня. Лидеры двух стран станут свидетелями заключения целого ряда документов о деловом сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций и энергетики, отметил Чжан во время очередного пресс-брифинга.

Кроме того, в этом году Китай и Россию отмечают 70-летие заключения дипломатических отношений, а визит председателя Си станет важной вехой в развитии двусторонних отношений, отметил Чжан. Так, лидеры двух стран примут участие в стратегическом планировании развития связей между странами в новую эпоху на высшем уровне.

Отвечая на вопрос о том, как повлияло нынешнее обострение отношений между Китаем и США на сотрудничество между Китаем и Россией, Чжан заявил, что Пекин и Москва имеют широкий консенсус по вопросам, представляющим общий интерес, а также страны сотрудничают вместе на преодоление внешних вызовов.

Напомни, что в рамках своего государственного визита в Россию, председатель КНР Си Цзиньпин откроет павильон с переданными России пандами в Московском зоопарке, а также будет удостоен звания почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ).

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