Москва, , 08:06 — REGNUM Одной из вершин «пропагандистской белиберды» назвал российский сенатор Алексей Пушков заявление американских чиновников о «газе свободы», которым США готовы обеспечить мир. Комментарий Пушкова опубликован 31 мая в его микроблоге в Twitter.

«Скоро договорятся до того, что кока-кола состоит из «атомов демократии», а Макдональдс предлагает посетителям «ионы прав человека», — написал Пушков.

Напомним, Соединенные Штаты активно предлагают свой сжиженный природный газ (СПГ) в качестве альтернативы российским поставкам, в том числе — в рамках проекта «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил о распространении «газа свободы по всему миру», благодаря которому воздух на Земле станет чище. Помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг заверил, что минэнерго всеми силами продвигает эффективную систему регулирования, которая позволяет «молекулам американской свободы» распространяться по миру.

Читайте ранее в этом сюжете: США хотят наполнить весь мир американским «газом свободы»