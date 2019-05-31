Новосибирские чиновники пересели на велосипеды и увидели намного больше

Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Власти Первомайского района города Новосибирска провели санитарную инспекцию района, объехав его на велосипедах. В велосовещании участвовали глава администрации района Виталий Новосёлов, его заместитель по экономике и доходам Артём Роговский и начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта Владимир Кравцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выбор транспорта чиновники объяснили тем, что во время объездов на велосипедах можно увидеть гораздо больше, чем из автомобиля: те же места складирования мусора и другие недостатки. Кроме того, с помощью таких объездов они планируют решать не только рабочие вопросы, но и пропагандировать занятия спортом.

Фотоотчётом с совещания на велосипедах в своём Instagram поделился заместитель главы Первомайского района по экономике и доходам Артём Роговский.

https://www.instagram.com/p/ByEblUSFeu9/

Во время первого объезда рабочая группа обнаружила, что около «Дома молодежи» бордюр мешает проезду колясок и велосипедистов, его решили срезать. А у остановки общественного транспорта «Переходной мост» продавец ящиками с овощами занял половину тротуара, после замечания он освободил проход.

Власти Первомайского района планируют подобные выездные совещания проводиться всё лето.

«Это инициатива главы администрации Первомайского района Виталия Новосёлова. На Первомайке для передвижения на велосипедах есть все: и специальная дорожка, и парковки. Так что будем и дальше совершать подобные объезды», — отметил ИА REGNUM Артём Роговский.

При этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, не во всех районах Новосибирска можно активно и с комфортом передвигаться на велосипеде. Например, в Кировском районе довольно проблематично добраться от площади Кирова до площади Сибиряков-Гвардейцев: поток машин не позволяет ехать по проезжей части, велодорожек нет, а по тротуарам даже пешеходам передвигаться удаётся с трудом. Тем не менее, в городе становится всё больше желающих пересесть с автомобиля или общественного транспорта на велосипеды.

Напомним, что ранее мэр города Анатолий Локоть снялся в клипе, где он отказывается от поездки на служебном автомобиле и пересаживается на велосипед.

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