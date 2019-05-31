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Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским

Политика

В ходе встречи главы МИД Франции и Германии подняли вопрос об инциденте в Керченском проливе

Киев, 31 мая 2019, 08:00 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Мы рады, что встретились с президентом Владимиром Зеленским в Киеве во время этого совместного визита, который подтвердил поддержку Франции и Германии Украине в период больших вызовов для страны. Мы выразили нашу глубокую приверженность продолжению процесса реформ», — говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и Германии.

Известно, что Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас приветствовали приверженность президента Зеленского Минским соглашениям и «нормандскому формату».

В ходе встречи главы МИД Франции и Германии подняли вопрос об инциденте в Керченском проливе, который «продемонстрировал в ноябре 2018 года, что риски дестабилизации по-прежнему велики».

Ожидается, что в ближайшее время продолжатся дискуссии, особенно с целью выполнения условий для проведения саммита глав государств и правительств в «нормандском формате».

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