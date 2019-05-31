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Король Саудовской Аравии обвинил Иран в создании ядерного оружия

Политика

Эр-Рияд призывает региональные державы противостоять Тегерану

, 31 мая 2019, 08:12 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман Абдул Азиз аль-Сауд обвинил власти Ирана в разработке ядерных и баллистических ракет, угрожающих региональной безопасности и глобальной стабильности, сообщает 31 мая Al Jazeera.

Заявление монарха прозвучало во время чрезвычайного саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в Мекке, созванного с целью противодействия влиянию исламской республики.

Напомним, Саудовская Аравия, важный союзник США на Ближнем Востоке, и Иран являются главными соперниками в регионе. Стороны опосредовано ведут противостояние во многих государствах, в частности, в Йемене.

Тегеран поддерживает повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть государства, Эр-Рияд оказывает помощь свергнутому правительству президента Мансура Хади.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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