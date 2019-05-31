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Ди Майо останется лидером итальянской партии «Движение 5 звезд»

Политика

После неудачи на выборах в Европейский парламент его способности поставили под сомнение

Рим, 31 мая 2019, 07:55 — REGNUM  Переживающая утрату популярности итальянская партия «Движение 5 звезд» подвергла сомнению компетенции вице-премьера Лиуджи ди Майо как лидера партии. Однако 32-летний политик с успехом прошел испытание голосованием, передает немецкий канал n-tv.

30 мая на онлайн-платформе партии состоялось голосование, участникам которого предстояло решить, продолжит ли ди Майо оставаться лидером партии. Около 80% принявших участие в голосовании высказались в его поддержку.

Напомним, в правительстве Италии ди Майо занимает пост второго вице-премьера и министра труда и промышленности. Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Европейский парламент «Движение 5 звезд» набрало 17,1% — почти вдвое меньше, чем на выборах в парламент Италии в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Избиратели правящей партии Италии решают судьбу лидера онлайн

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Политическая жизнь Италии
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