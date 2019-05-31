Новым лидером хабаровских единороссов стал ректор ТОГУ Сергей Иванченко

Хабаровск, , 08:07 — REGNUM У хабаровских единороссов, «осиротевших» после внезапного ухода секретаря регионального отделения Сергея Луговского, появился новый руководитель. Им стал ректор ТОГУ Сергей Иванченко. Ранее Иванченко инициировал новое движение внутри «ЕР» в Хабаровском крае, получившее название «Время перемен», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время Сергей Иванченко вступил в должность с приставкой врио. Решение о его кандидатуре было принято президиумом Генерального совета партии. Постоянного секретаря будут выбирать на краевой партийной конференции. Но, скорее всего, именно Сергей Иванченко возглавит региональное отделение «Единой России».

Сергей Иванченко — профессор, доктор технических наук. Он родился в 1959 году в Амурской области, в 1981 году окончил Хабаровский Политехнический институт по специальности «Строительные и дорожные машины». Докторскую диссертацию защитил в Санкт-Петербургском государственном техническом университете. Ректором ТОГУ работает с 2002 года. Иванченко — автор более 100 научных работ в области механики уплотняемых материалов, создания дорожных машин, технологий уплотнения дорожно-строительных материалов.

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Напомним, в апреле 2019 года группа единороссов Хабаровска во главе с Сергеем Иванченко выступила с громким заявлением:

«Жить по-старому больше невозможно, это понятно всем. Жители устали от грязных технологий и выборов без выбора. Когда кандидаты преследуют собственные политические и финансовые интересы, они ответственны не перед народом, а перед теми, кто их выдвигает. Все это мы уже проходили и возвращаться к этому не хотим! Результат таких выборов — не улучшение жизни людей, а непрекращающиеся дрязги, склоки, взаимные обвинения и корпоративные склоки».

«Раскольники», как тут же окрестили возмутителей спокойствия в СМИ, сообщили о создании нового движения «Время перемен», подчеркнув, что новому губернатору сегодня необходима новая команда управленцев, способная работать на развитие края.

Губернатор Сергей Фургал в эфире регионального телевидения поддержал «Время перемен», сообщив, что приветствует всех, кому не безразлична судьба края.

«Раскольников» неожиданно поддержало высшее руководство «Единой России».

После этого жители Хабаровска обнаружили в своих почтовых ящиках листовки «Времени перемен», в которых сообщалось, что его поддерживает губернатор Фургал.

В ответ Фургал, опять же, в эфире краевого телевидения, открестился от «новых единороссов», потребовав «не спекулировать его именем», подчеркнув, что готов поддерживать людей, но не партию.

Но было поздно: коммунисты (КПРФ) публично крайне резко осудили губернатора — выдвиженца ЛДПР, заявив, что народ голосовал за оппозиционного губернатора и Фургал не имеет права поддерживать единороссов — ни новых, ни старых.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне праймериз бессменный на протяжении многих лет лидер хабаровских единороссов Сергей Луговской сообщил о том, что добровольно покидает свой пост. Свое решение он назвал обдуманным, подчеркнув, что «партии нужны новые люди».

В сентябре 2018 года жители Хабаровского края отказали в доверии единороссу Вячеславу Шпорту на губернаторских выборах и проголосовали за выдвиженца ЛДПР Сергея Фургала. Сокрушительное поражение партия власти потерпела и во многих муниципалитетах, где в собрания депутатов прошли представители оппозиции или самовыдвиженцы.

Многие эксперты сегодня полагают, что появление «Времени перемен» — попытка единороссов вернуть утраченные позиции в Хабаровском крае.